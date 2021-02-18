تشخيص طبي خاطئ فرقهما.. أبرز تصريحات بشرى وزوجها في "معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حلت الفنانة بشرى وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، وتحدث الثنائي خلال الحلقة عن العديد من الأمور المتعلقة بحياتهما الشخصية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات الثنائي:

- قالت بشرى إنها لم تقم حفل زفاف بسبب ظروف فيروس كورونا، مؤكدة أن الزواج جاء بعد فترة طويلة من التعارف وسنوات من الحب من جانب "سالم"، مضيفة: "كل منا انفصل عن الشخص الذي كان مرتبطا بيه، وتفرغ لأولاده، وفاجأني بعد كل السنين دي بطلبه وبمشاعره".

- وتحدث سالم هيكل عن فارق السن بينهما مؤكدًا إنها لا تكبره مثلما قيل: "أعرف بشرى وأنا في سن 13، ووقعت في حبها من وقتها أي ما يقرب من الـ25 عامًا، وطول الوقت كنت بقول عليها الشقية، دماغها مختلفة وتركيبتها مختلفة فتخيل تربية إنجليزي على تربية مصري فتركيبتها معقدة".

- من جانبها، علقت بشرى على حديث زوجها قائلة إنه اعترف بحبه لها في سن الـ13، وردت عليه بـ"أوك"، قائلة: "أصبحنا سويا حتى عمر 16 سنة، ليقاطعها زوجها: "قالت لى إن عندها مشكلة في القلب، والمشكلة دي تمنعها من الزواج مني وتركتني، وعدنا أصدقاء فقط وسافرت إنجلترا وعند عودتها علمت أنها في الساحل، فذهبت لها سريعا مع ابن عمي، وتفاجأت أنها مع أحد أقاربي وقالت لى (باركولنا إحنا قرينا الفاتحة)، ولم يمر اليوم إلا وقد قرأت فاتحة أنا أيضا".

- وعلقت بشرى، على حديث زوجها قائلة: "لما قلتله إنى مريضة بالقلب كان الدكاترة هم من شخصوا مرضي كدا، وكان تشخيص خاطئ، وأكدت أنه كان حب مراهقة، وأنا أعتقد أننا لا يصح أن نبني حياتنا على مراهقة".

- وخلال الحلقة عرضت منى الشاذلي فيديو خطوبتهما الذي أقيم في مهرجان الجونة بعد أن فاجأها أمام أصدقائهما وتقدم للزواج منها، وفور رؤيته دخل سالم هيكل في نوبة بُكاء شديدة.

- وقالت الفنانة بشرى إن الفنان خالد الصاوي كان له دور في سيناريو خطوبتها كما تمت في ختام مهرجان الجونة، بطريقة واعية وناضجة.

- وفاجأ سالم هيكل، بشرى بهدية الفلانتين التي كانت عبارة عن ورد وخاتم ألماظ وجواب، وقرأت بشرى الجواب للجمهور، والذي عبر فيه زوجها عن حبه لها وذكرها فيه بأنه وعدها بالصبر حتى يتزوجها وقد حدث، وكذلك وعدها بأن يظل معها وبجانبها طيلة العمر.

- عبرت بشرى عن عميق سعادتها بهدية زوجها، قائلة: "ربنا يكرمنا وأكون عند حسن ظنك، وقد كل الحب ده، وربنا يبعد عننا الناس الوحشة"، ليرد عليها قائلا: "معاكي في الدنيا والآخرة".