صورة “جدو كاظم الساهر” تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان كاظم الساهر مع حفيدتيه. واحتل وشم “جدو كاظم الساهر” قائمة الأكثر بحثاً على موقع ”إنستغرام“، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له برفقة حفيدتيه آية وسنا.

أمّا الصورة، فلم تنشر عبر أية منصة من منصات الساهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يعرف مصدر تسريبها أو موعد التقاطها الحقيقي، خصوصاً أنّه يفضّل دائماً إبعاد عائلته عن المواقع.