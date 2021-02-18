شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تلفت الأنظار بجلستى تصوير "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمية الخشاب لفتت الأنظار لها بعد نشرها فيديو جديدا عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أثناء خضوعها لجلستى تصوير، الأولى بفستان أنيق، كما ظهرت سمية الخشاب في الإطلالة الثانية بفستان قصير بجوار سيارة فارهة على طريقة النجم محمد رمضان.

سمية الخشاب علقت على الفيديو قائلة:" السعادة شيء يجب الحفاظ عليه والاستمتاع به، لكن الرضا شيء يجب السعي لتحقيقه".





اطلالة النجمة سمية الخشاب

النجمة سمية الخشاب تشارك فى مسلسل النجم محمد رمضان "موسى" ، المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، وتجسد سمية دور صعيدية خلال أحداث المسلسل بجانب بطل العمل، وفي سياق متصل علقت النجمة سمية الخشاب على صورة محمد رمضان التي نشرها مع الطفل الذي جسد دوره في كليب مصباح علاء الدين على حسابه بموقع انستجرام، ليرد محمد رمضان عليها بأن موسى مشتاق لك وهي شخصيته في مسلسله الرمضاني المقبل "موسي" والذي تشارك فيه سمية الخشاب بدور البطولة أمامه.



الفنانة سمية الخشاب

يذكر أن مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.



سمية الخشاب باطلالة قصيرة



سمية الخشاب باطلالة طويلة



سمية الخشاب داخل سيارة فارهة



النجمة سمية الخشاب



سمية الخشاب