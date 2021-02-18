شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يطرح أحدث أغانيه "وسنينى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب والملحن عمرو مصطفى، أغنية جديدة بعنوان "وسنينى"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع فادى إبراهيم، ميكس وماستر جابر، جيتار باسم سعيد، قانون على شاكر، تسجيل إسلام غلاب.

وتقول كلمات الأغنية: "سألنى عن جرحى وعن دمعى.. سألنى ع الحزن اللى فى عيونى، وقلت من قلبى أنا وجعى.. من اللى حبيتهم وفارقونى، وسنينى سنينى.. سنينى سنينى، وسنين م العمر مش راجعين، وحنينى حنينى.. حنينى حنينى، وحنين لناس ولا حاسين.. أنا اللى باع الدنيا علشانهم.. أنا اللى وقت الشدة كفئونى.. وكان لى فى حياتى اللى كان منهم.. ونكروا فى جمايلى ونكرونى، ليه بتسألنى أنا ليه ما تسألهم.. عايشى نفى الدنيا دى من خيرى، عشت فى عمرى سنين وأنا شاريهم.. واللى اديته ادوه لناس غيرى".



عمرو مصطفى

يشار أن المطرب والملحن عمرو مصطفى، طرح منذ عدة أيام أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "كانت أيام" مع المطرب الشاب أحمد خليل على طريقة الفيديو كليب، عبرموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تيم، إخراج عماد قاسم.

وروج الملحن عمرو مصطفى للأغنية عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك داعما المطرب الشاب أحمد خليل، قائلا: "هاتسمعوا أغنية كانت أيام، من شاب مصرى موهوب وعنده ذوق مُختلف فى المزيكا، اسمه أحمد خليل".