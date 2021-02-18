شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلاده.. J-Hope عضو BTS يتبرع بمبلغ ضخم للجمعيات الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرع المغنى الشهير J-Hope عضو الفريق الغنائى الشهير BTS بمبلغ 150 مليون ين يابانى (حوالى 100000 جنيه إسترلينى) للجمعيات الخيرية فى عيد ميلاده (18 فبراير).

ومن المقرر أن يكون تبرع المغنى الكورى من نصيب ChildFund Korea لدعم الأطفال الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية، وذلك وفقا لصحيفة The Korean Herald.

وهذه ليست المرة الأولى التى يظهر فيها J-Hope دعمه لـ ChildFund Korea، ففى العام الماضى تبرع بمبلغ 100 مليون ين للمؤسسة الخيرية من أجل مساعدة الأطفال المتضررين من جائحة كورونا.

وقال النجم الشهير فى بيان لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية، وفقا لموقع Newsen: "لقد سمعت أن عدد الأسر التى تعيش فى أوضاع هشة يتزايد بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن هناك حاجة ماسة لدعم الأطفال ذوى الإعاقة، وآمل أن يؤدى هذا التبرع إلى زيادة الاهتمام الاجتماعى بدعم الأطفال ذوى الإعاقة".