شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة الأخيرة.. لؤلؤ تثبت تهمة محاولة قتلها على يد والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الـ 40 والأخيرة من مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة ON، بمفاجأة فجرتها لؤلؤ – مى عمر – ألا وهى تسليم والدها سيد – حمدى هيكل – ودالياً – هيدى كرم، ونهال – نجلاء بدر إلى الشرطة، حيث وصلت إلى المطعم الذي يجلس فيه الثلاثي بناء على طلبها من والدها إحضارهم في هذا المكان لتأتى إليهم وتواجههم بتحريضهم على قتلها.



لؤلؤ الحلقة 40

جلست لؤلؤ وواجهت داليا ونهال باتفاقهما مع والدها على قتلها، وتعترف داليا ونهال لها بتحريض والدها سيد على قتلها وأنهما غير قلقين من تسجيل سيد لهما لأن هذا التسجيل سيكون غير معترف به لأنه تم بغير إذن نيابة إلا أن لؤلؤ تفاجئهم بدخول الشرطة عليهم وتسجيل ما دار بينهم والقبض على الثلاثي، حيث قالت لوالدها "معلش يا أبو السيد أنا بعتك".



مسلسل لؤلؤ الحلقة الاخيرة

وتعود الأحداث بفلاش باك، حيث أمرت لؤلؤ مجدى – ادوارد – ان يأخذ هارد كاميرات المراقبة الخاص بالفيلا وكذلك السكين التى طعن بها لؤلؤ، ودسهم في سرير والدها سيد، حتى يتم اثبات تهمة محاولة قتلها عليه، كما اعادت الأحداث مشهد كشف لؤلؤ للضابط عن الشخص الذى حاول قتلها والذى لم يكتمل في الحلقة الماضية، لتؤكد له أن والدها سيد هو من حاول قتلها.



مسلسل لؤلؤ

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.