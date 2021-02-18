شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى مع شيكو من جوة البطاطين: أنا بحب الشتا عشان لبسه شيك.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان أحمد فهمى، عن شعوره فى الموجة الباردة وانخفاض درجات الحرارة التى تمر بها مصر حاليا، بشكل ساخر، مشيرا إلى أنه يحب الشتاء من أجل ملابسه الشيك، بينما ظهر فى الصورة مع صديقه الفنان شيكو، وكل منهما ملفوفا فى بطانية حماية من الطقس البارد.



أحمد فهمى وشيكو

ونشر فهمى، الصورة التى جمعته مع شيكو، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق ساخر: "أنا بحب الشتا عشان لبسه شيك".





من ناحية أخرى، كشف الفنان أحمد فهمى، أنه لم تكن له علاقة بالسوشيال ميديا ولم يكن لديه أى حساب عليه، إلى أن تعرف على زوجته هنا الزاهد، التى قامت بعمل أول حساب له على الانستجرام.

يذكر أن الفنان أحمد فهمى يشارك فى فيلم "العارف" بطولة كل من: أحمد عز، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

وكانت شركة سينرجى فيلمز قد طرحت برومو الفيلم على يوتيوب وصفحات السوشيال ميديا فى شهر فبراير الماضى كبداية عملية الدعاية الخاصة بالفيلم وتخطى البرومو أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وذلك قبل تأجيل فكرة طرحه فى دور العرض هذا العام بسبب فيروس كورونا.