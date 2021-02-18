فن ومشاهير

أول صورة سيلفى تجمع ميجان ترينور ومولودها Riley بـ"بوز البطة"

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القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية ميجان ترينور أن تفاجئ محبيها وعشاقها بكشفها عن صورة جديدة جمعتها بطفلها الأول .

نشرت ميجان تريننور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام"، والتى تضم أكثر من 11.7 مليون شخص عن الصورة الأولى التى التقطتها بطريقة الـ " selfie " مع طفلها الأول Riley "ريلى" و ذلك بعد أيام معدودة من وصوله للحياة .


ميجان ترينور وطفلها

 

وقد لاقت الصورة اعجاب الكثيرين إضافة الى سلسلة من تعليقات نجمات العالم المقربات لميجان ترينور ، وجاءت فى مقدمتهم النجمة هيلارى داف التى أكدت أن ميجان و طفلها هم " توأم " ، اما النجمة العالمية كيلى كلاركسون فقد وصفت ميجان وطفلها بأنهم الأكثر لطفا .

فى حين اكتفى عدد من نجوم العالم بوضع رسومات لقلوب كتعليقات للصورة و من أبرز هؤلاء النجوم باريس هيلتون و ماثيو كوما و كيت بيكنسل وغيرهم الكثيرون.

يذكر أن اختارت ميجان ترينور أن تكشف عن وصول طفلها للحياة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وقد أطلقت النجمة الشهيرة على طفلها اسم Riley "ريلى".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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