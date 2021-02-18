شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة سيلفى تجمع ميجان ترينور ومولودها Riley بـ"بوز البطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية ميجان ترينور أن تفاجئ محبيها وعشاقها بكشفها عن صورة جديدة جمعتها بطفلها الأول .

نشرت ميجان تريننور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام"، والتى تضم أكثر من 11.7 مليون شخص عن الصورة الأولى التى التقطتها بطريقة الـ " selfie " مع طفلها الأول Riley "ريلى" و ذلك بعد أيام معدودة من وصوله للحياة .



ميجان ترينور وطفلها

وقد لاقت الصورة اعجاب الكثيرين إضافة الى سلسلة من تعليقات نجمات العالم المقربات لميجان ترينور ، وجاءت فى مقدمتهم النجمة هيلارى داف التى أكدت أن ميجان و طفلها هم " توأم " ، اما النجمة العالمية كيلى كلاركسون فقد وصفت ميجان وطفلها بأنهم الأكثر لطفا .

فى حين اكتفى عدد من نجوم العالم بوضع رسومات لقلوب كتعليقات للصورة و من أبرز هؤلاء النجوم باريس هيلتون و ماثيو كوما و كيت بيكنسل وغيرهم الكثيرون.

يذكر أن اختارت ميجان ترينور أن تكشف عن وصول طفلها للحياة بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، وقد أطلقت النجمة الشهيرة على طفلها اسم Riley "ريلى".