عبدالرحمن أحمد يشارك في مسلسل "موضوع عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان الشاب عبدالرحمن أحمد في مسلسل "موضوع عائلي"، بطولة الفنان ماجد الكدواني.

ومن المنتظر أن يعرض مسلسل "موضوع عائلي" عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو مكون من 10 حلقات، وجاري حاليا اختيار باقي أبطال العمل.

مسلسل "موضوع عائلي" يعد أولى المسلسلات التي يدخل بها ماجد الكدواني، عالم المنصات الرقمية، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

يشار إلى أن عبدالرحمن أحمد شارك في عدد من الأعمال الدرامية وهي: حكايات بنات، كيد النسا، وشارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "اثنين في الصندوق" وهو بطولة أوس أوس وحمدي الميرغني.