عايشة في مية البطيخ.. الجمهور يهاجم ياسمين صبري لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

دشن مستخدمو موقع "تويتر"، هاشتاجًا جديدًا يحمل اسم الفنانة ياسمين صبري، بسبب تصريح سابق لها في لقاء مع إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة".

سبب تصدر ياسمين صبري التريند هو تصريحها عن الأسلوب الذي تتبعه في اختيار ملابسها، وعن تعاونها مع إحدى شركات الملابس من أجل تغيير ذوق الفتيات في الشارع المصري، فقالت: "اكتشفت أن الاستايل عند البنات المصريات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه، اكتشفت أن أقدر ألبس حاجة بـ2000 يقدروا يشتروها، إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه".

تصريح ياسمين لم يمر مرور الكرام على الجمهور، وبدورهم تركوا تعليقات ردًا على تصريح ياسمين، خاصة وأن العديد من الفتيات لا يستطعن شراء فستان بهذا المبلغ، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ياسمين صبري بجد هي اللي يتقال عليها انها عايشه في مية البطيخ"، "الفنانة ياسمين صبري طالعة تقول ان هيا لابسة فستان بـ ٢٥٠٠ جنيه وبنات مصر كلها تقدر تشتريه، دا انا جبت جاكيت بـ ٧٠٠ جنيه الشتا اللي فات أمي لحد دلوقت بتعايرني بيه".

وتعليقات أخرى مثل: "مكسوفة أقول إن الـ ٢٥٠٠ اللي بتتكلم عليها استاذة ياسمين صبري مرتب الشهر بتاعي وبيتخصم منه كمان"، "محتاجة أوصل لمستوى الانفصال عن الواقع اللي يخليني اقول على فستان بـ ٢٥٠٠ جنيه أي بنت تقدر تجيبه زي الاستاذة ياسمين صبري".

وتفاعل عدد آخر من الفتيات مع تصريح ياسمين، وعلقن: "الـ 2500 جنيه اللي ياسمين صبري بتتكلم عليهم انهم تمن الفستان، دول تقريبا مرتب شهري كامل لأسرة طبقة متوسطه متكونة من 5 أفراد على الأقل اللي هما بيكفو احتياجات الشهر بالعافية"، "خلاص بقا يا بنات روحوا اشتروا الفستان بالمرتب كله وقضو باقي الشهر في الشارع بقى عشان ست ياسمين تبقي مبسوطة"، "ياسمين صبري غلبانة أوي كل ما أسمعها بتتكلم بحس إنها واحدة عندها ١٣ سنة".