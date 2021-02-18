محمد الحلو يتلقى العزاء في شقيقه الراحل بالمقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

استقر الفنان محمد الحلو على عدم إقامة عزاء لشقيقه الراحل محمود حسن الحلو، الذي توفي مساء أمس بإحدى المستشفيات بعد صراع مع المرض.

محمد سيد الحلو "ابن شقيق الفنان محمد الحلو" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال:" الأسرة اكتفت بتقبل العزاء في مقابر العائلة على طريق الواحات، بعد انتهاء الدفن، بسبب الالتزام بالتباعد الاجتماعي والضوابط الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد الحصري في 6 اكتوبر".

وكان الفنان محمد الحلو، قد أعلن أمس عن وفاة شقيقه، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك: "توفي إلى رحمة الله أخي الأكبر محمود الحلو، نرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

بينما كتبت الفنانة الكبيرة نادية مصطفى عضو نقابة المهن الموسيقية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيباً وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وفاة الأستاذ محمود الحلو أخو الفنان المطرب الكبير محمد الحلو، للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راچعون".

يذكر أن النجم الكبير محمد الحلو أحيا حفلا غنائيا في أكتوبر الماضي بدار الأوبرا المصرية وقدم من خلالها عددا من أغاني الزمن الجميل أبرزها "أنا والعذاب وهواك"، "لا تكذبي" وغيرها.