جوري تكشف كواليس مشاركتها حميد الشاعري في "الحلوين بزيادة"‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

احتفالًا بعيد الحب قدم الفنان حميد الشاعري، أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل عنوان: "الحلوين بزيادة" بمشاركة المطربة الشابة جوري، وهي كلمات أحمد حبيب، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع حميد الشاعري.

جوري في تصريح خاص لـ"الخليج 365" كشفت كواليس مشاركتها بالأغنية، وقالت: "كان شرف لي إن الفنان حميد الشاعري اختارني للغناء معه، وخاصة أنه كان يستطيع تقديمها بمشاركة مطربة لها نجوميتها".

وأضافت: "الحلوين بزيادة ليست أول أغنية أقدمها مع الكابو، إذ قدمت معه من 13 سنة أغنية: "بحبك كل يوم"، التي طرحت عام 2008، وكانت من ألحان الفنان مصطفى شوقي، وكلمات الشاعرين محمد فضل وأحمد شوقي، وتوزيع حميد الشاعري، وكنت أغني وقتها للمرة الأولى بدعم وتشجيع منه".

جوري تابعت: "عندما عرف الفنان حميد الشاعري أنني أستعد للعودة للغناء بعد فترة انقطاع طويلة، تحمس لدعمي وتحدث مع زوجي الموزع الموسيقي طارق عبدالجابر، وقرر أن أشاركه الأغنية بعد أن كان من المقرر أن يقدمها منفردًا، ومع كونها أغنية خفيفة الدم وبها شقاوة، ومختلفة عن تجربتنا السابقة التي كانت رومانسية الطابع، زادت سعادتي بالمشاركة وسجلناها العام الماضي".

واختتمت بالقول: "أعد حاليًا لتقديم أول أغنية منفردة لي، وأتعاون بها مع زوجي الموزع الموسيقي طارق عبدالجابر".

"الحلوين بزيادة" هي الدويتو الثاني الذي يقدمه الفنان حميد الشاعري ضمن أغاني ألبومه: "أنا بابا"، إذ طرح من قبل "يا دنيا دوارة" بمشاركة المطرب الشاب يوسف، وهي من كلمات الشاعر عنتر هلال.

حميد العائد للساحة الغنائية بعد 14 عامًا، طرح من ألبومه الجديد: "أنا بابا"، أغاني: "وأنت في حضني، هلهلي، أنا بابا، ده اللي عليه العين، العين عليها تروح، أوسكار، اللي يزعلها، ومتتحبش".