شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يتوقع الحلقة الأخيرة من مسلسل لؤلؤ ويوجه رسالة لـ مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض، اليوم، الحلقة الأخير من مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر الذى يعرض على قناة on، وحرص عدد من المتابعين للمسلسل على توقع الأحداث قبل عرض الحلقة، فتمنى بعضهم عودة لؤلؤ "مى عمر" لطارق نصار "أحمد زاهر" ونهاية سعيدة بعد معاناة لؤلؤ خلال المسلسل، والبعض الآخر توقعوا أن تعيش لؤلؤ حياة هادئة مع والدتها سلوى عثمان بعد أن انتقمت من الكل.













كما حرص عدد كبير من متابعى النجمة مى عمر على توجيه رسالة لها مشيدين بأدائها و طريقة تمثيلها فى المسلسل وإطلالتها وتعبيراتها، ومن التعليقات "مى عمر أفضل ممثلة أداء وشخصية وشكل وأسلوب وأخلاق دائماً متألقة وأبدعتى جداً فى لؤلؤ وننتظرك بأعمال أخرى لا تغيبى نحب نشوفك على الشاشة يا نجمة، أجمل نجمة هيوحشنا مسلسل لؤلؤ ابدعتى".

واستطاع مسلسل " لؤلؤ" تصدر قوائم البحث في جوجل مصر خلال فترة عرضه حتى الآن، فضلا عن تصدره قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب، ما يؤكد نجاحه المستمر.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، وملك زاهر، وهدير عبدالناصر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، وأشرف على الإخراج والتأليف محمد سامى.