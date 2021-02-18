شكرا لقرائتكم خبر عن بفكرة مبتكرة لـ بتول عرفة.. هانى شاكر وكارول سماحة معا فى كليبين جديدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المخرجة بتول عرفة فى تقديم شكل جديد لعالم الكليبات فى مصر، حيث جمعت النجمين الكبيرين هانى شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، فى أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب، من إنتاج لايف ستايلز ستوديو، الأولى بعنوان "شكرا" غناء كارول سماحة، ويظهر فيها هانى شاكر كظهور خاص يستقبل كلمات أغانى كاورل ويتفاعل معها، ليظهر فى دور الحبيب والزوج التى تعاتبه كارول، ونرى اللقاء بينها وبين هاني شاكر في إحدى المناسبات بقالب تمثيلي رومانسي يخطف الأنفاس.

وبمجرد إنتهاء كليب "شكرا"، يظهر كليب أغنية "بقالى كتير"، غناء هانى شاكر، تظهر فيه كارول سماحة فى دور الحبيبة والزوجة التى تستقبل كلماته الموجهة لها، ويتم فيه استكمال القصة نفسها من خلال ترابط الأحداث، منها مشهد تمثيلي لمشاجرة بين هاني وكارول، في شرح واضح للأحداث وترابطها بين العملين.

وبهذين الكليبين وبالرؤية الفنية والفكرة المتطورة والمختلفة للمخرجة بتول عرفة، نجح صناع الكليبين فى تقديم شكل جديد ومختلف فى عالم الكليبات على مستوى الوطن العربى، يضاف للمخرجة التى قدمت قصة مبهرة فى الكليبين وبأداء تمثيلى وإستعراضى أكثر إبهارا، حيث قدمت بتول عرفة حدثا فنيا موسيقيا مميزا هو الأول من نوعه في العالم العربي.



هانى شاكر

يذكر أن كليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر من كلمات: إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل، وكليب "شكراً" للفنانة كارول سماحة، من كلمات:أحمد المرزوق، والكلبين فكرة وإخراج بتول عرفة.



كارول سماحة

كانت المخرجة بتول عرفة قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال عدة كليبات منها " bon voyage" للنجمة اللبنانية كارول سماحة خلال فترة طرحه، وكذلك كليب "جانى في ملعبى"، للمطرب محمد نور، والذى كانة بمثابة اكتشاف جديد لنجم فرقة واما.