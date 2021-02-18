شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى مازحا : أنا الراب.. هنيدى جاى يا ساحة ودعوا عيشتكوا المرتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان الكوميدى الكبير محمد هنيدى، على ممازحة جمهوره بشكل مستمر، والتفاعل معهم عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، كما يحب مشاركتهم فى تفاصيل يومه وأعماله الفنية، وهو ما وسع كثيرا من تواجده وقاعدته عبر مواقع التواصل.

وفى منشور ساخر، ركب هنيدى وجهه على صورة لبعض الشباب ويبدو أنهم يرقصون، وعلق عليها مازحا :"من النهارده مافيش راب .. انا الراب، هنيدي جاي يا ساحة .. ودعوا عيشتكوا المرتاحة"، ولم يوضح هنيدى ماذا يقصد من المنشور الساخر.



محمد هنيدى

وفى سياق آخر شارك النجم محمد هنيدى متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له وهو يرتدي قميص نادي برشلونة، بعد هزيمة البرسا من نادي باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف في إطار منافسات الفريقين فى ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2020 – 2021.

ونشر هنيدي صورته عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وكتب "هارد لك لبرشلونة، وان شاء الله تعوضوا في الفاينال".