شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة عن أغنيتها الجديدة مع هانى شاكر: شرف ليا أن أشارك بهذا العمل الراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بالعمل مع الفنان الكبير هانى شاكر، مشيرة إلى أنه أسطورة الأغنية الرومانسية المصرية والعربية، قائلة :"شكرا على محبتك وكلامك عني".

وقالت كارول فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"الشرف ليا أن اتشارك بهذا العمل الراقي والمميز مع الفنان العربي الكبير هانى شاكر، أسطورة الأغنية الرومانسية المصرية و العربية! شكرا على محبتك وكلامك عنى، شكرا للمخرجة المبدعة ودائما مختلفة بأفكارها بتول عرفة".

كارول سماحة

وطرح المطرب هانى شاكر أحدث أغانيه "بقالى كتير"، والتى تجمعه مع المطربة اللبنانية كارول سماحة، حيث شوق الثنائى جمهورهما خلال الأيام الماضية حينما أعلنا عن طرح الأغنية اليوم الخميس 18 من فبراير، وكتب هانى شاكر عبر حسابه على موقع انستجرام : " شاهدوا الآن كليب "بقالى كتير" كامل وحصريا على اليوتيوب"، وأضاف : "ظهور خاص للسوبر ستار كارول سماحة".