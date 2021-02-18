شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف يصورون فى مدينة السينما لمدة 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور أبطال مسلسل "كوفيد 25" عدة مشاهد من العمل داخل مدينة السينما لمدة 15 يوما، وهو العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد نادر جلال.

وفى السياق ذاته أوشكت الكاتبة إنجى علاء على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول المسلسل أحداث تصاعدية لعام 2025، وتجدد فيروس كورونا ومقاوة البشر له.

وتعاقدت الشركة مع عدد من النجوم الشباب للمشاركة فى بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، وهم كالتالى: يوسف الشريف، أيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامى خيال علمى ومن إخراج ياسر سامى، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى.