شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يسترجع ذكرياته مع الصيف بصورة فى حمام السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال اليومين الماضيين دفعت الفنان صلاح عبد الله لاسترجاع ذكرياته مع الصيف من خلال صورة له داخل حمام السباحة، نشرها عبر حسابه على موقع انستجرام، وكتب : "الكلام من رباعيات التخاريف، والصورة من يوم جميل في الصيف، وبعز كل تعليق رقيق رشيق لطيف، وطُز في أي تعليق سخيف وفاكر نفسه ظريف".



صلاح عبد الله

من ناحية أخرى يتحدث النجم صلاح عبد الله فى حلقة غداً الجمعة مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامجه "واحد من الناس"، الذى يذاع على قناة الحياة عن كواليس لأول مرة تخص حياته الشخصية، وبدايته الفنية والمحطات المهمة فى حياته وعلاقته بأسرته وأحلامه ومشاريعه المستقبلية، كما يتحدث عن سر بكائه أثناء زواج بناته، وأجمل قصائد الشعر التى كتبها لوالدته، ويتطرق الحديث عن سبب منع بناته من دخول مجال التمثيل، كما يتواجد في الحلقة بناته ويتحدثن عن كواليس مهمة.

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله مسلسل "جمال الحريم" الذى ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الإتربى ومحمد شاهين.