ابنة رجاء الجداوى لعمرو أديب: ربنا يحفظك يا حبيب مامى وابنها التى لم تنجبه

القاهرة - سامية سيد - حرصت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى على الدعاء للإعلامى عمرو أديب بعد نجاته من حادث مؤخراً، ونشرت صورة له بصحبة والدتها الراحلة، وكتبت "ألف حمد وشكر لله على سلامتك يا عمرو ربنا يحفظك يا حبيب مامى يا ابنها التى لم تنجبه".



عمرو اديب ورجاء الجداوى

وكان الإعلامى عمرو اديب، أصيب فى حادث سير على طريق دهشور، وتم نقله إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر، وحققت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، فى حادث التصادم الذى تعرض له الإعلامى عمرو أديب فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، لتفريغها وبيان سبب وقوع الحادث، كما تحفظت على السيارة المتسببة فى وقوع الحادث، وأمرت بحصر التلفيات التى حدث فى السيارات.

وكان مصدر أمنى قد قال إن حادث السير الذى تعرض له الإعلامى عمر أديب بمحور دهشور فى نطاق مدينة 6 أكتوبر، جاء بعدما صدمت سيارته سيارة مسرعة من الخلف ما تسبب فى اختلال عجلة القيادة فى يده واصطدام سيارته بسيارة تسير أمامه وتهشم الجزء الأمامى من سيارته.

وأضاف أنه بمجرد وقوع الحادث اتصل الأهالى بسيارة إسعاف نقلت الإعلامى الكبير عمرو أديب إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة وأوضح مصدر طبى أن حالة الإعلامى مستقرة تماما