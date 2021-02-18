شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرح أحدث أغانيه "بقالى كتير" مع كارول سماحة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب هانى شاكر أحدث أغانيه "بقالى كتير"، والتى تجمعه مع المطربة اللبنانية كارول سماحة، حيث شوق الثنائى جمهورهما خلال الأيام الماضية حينما أعلنا عن طرح الأغنية اليوم الخميس 18 من فبراير، وكتب هانى شاكر عبر حسابه على موقع انستجرام : " شاهدوا الآن كليب "بقالى كتير" كامل وحصريا على اليوتيوب"، وأضاف : "ظهور خاص للسوبر ستار كارول سماحة".



هانى شاكر وكارول سماحة

وكان المطرب الكبير هانى شاكر روج لكليب أغنيته الجديدة "بقالي كتير" الذى يجمعه بالمطربة اللبنانية كارول سماحة، أمس الأربعاء من خلال حسابه على موقع انستجرام، وذلك بعدما طرح البرومو الرسمي للأغنية، الذى جاء في إطار تشويقى من خلال قالب درامى بفكرة مختلفة ظهر فيها الثنائى وهما يتحدثان في شكل زوجين بعيدًا عن الغناء في حوار تمهيدى لانفصالهما.



هانى شاكر

ويأتى ذلك بعدما كشف المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن تلك المفاجأة لجمهوره هذا الأسبوع حينما أعلن عن تحضيره لفيديو كليب جديد يعرض اليوم الخميس، بعنوان "بقالي كتير"، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "حبايبي استنوني في "فيديو كليب جديد، بعنوان "‏بقالي كتير"، إخراج بتول عرفه".

كما سبق وأطرب أمير الغناء العربى، جمهوره في حفل عيد الحب الذى أقيم على المسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية، احتفالا بعيد الحب، وقدم باقة مميزة ومتنوعة من أغنياته التي تفاعل معه الجمهور الحاضر الذى رفع شعار كامل العدد.