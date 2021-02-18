شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد قتل مروة فى "لؤلؤ" يتصدر تريند يوتيوب بأكثر من نصف مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت مشاهد مسلسل لؤلؤ، للنجمة مي عمر، تتصدر قوائم البحث على جوجل في مصر خلال فترة عرضه حتى الآن، فضلا عن تصدره قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، وأخيرا تصدر مشهد قتل بودا لمروة فى مسلسل "لؤلؤ" تريند يوتيوب، بعد ساعات من طرح الحلقة، حيث تخطى مشهد قتل مروة حاجز النصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.



مسلسل لؤلؤ يتصدر ترند يوتيوب

وكانت أحداث الحلقة الـ38 من مسلسل «لؤلؤ» بطولة النجمة مى عمر، الذى يعرض على شاشة قناة on، قد شهدت تصاعدا للأحداث بشكل واضح، إذ قررت كاميليا - نرمين الفقي اعتزال الغناء، حيث اتفقت مع زوجها - عماد زيادة على اختيار فيلا لتجهيزها لتصبح ملجأ للأيتام، والتفرغ لتربيتهم.

فيما قررت لؤلؤ - مى عمر، الانتقام، بالاتفاق مع مجدى - إدوارد، خاصة بعدما طعنها بالسكين، ودخلت المستشفى وهى تنزف، مما جعل كل طرف يتهم الآخر فى قتلها، حيث كانت زوجة أحمد زاهر ومديرة مكتبه تخططان لقتلها.

كما بدأت لؤلؤ في تنفيذ خطتها للتخلص من "بودا ومروة" بخطوة واحدة، ووضع السم في الطعام، لتتخلص منهما في الوقت ذاته، وانتهت الحلقة، بذهاب لؤلؤ إلى وكيل النيابة لتقول له إنها تعرف من هو الشخص الذى حاول قتلها.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، نيرمين الفقي، إدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، وملك زاهر، وهدير عبدالناصر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، وأشرف على الإخراج والتأليف محمد سامى .