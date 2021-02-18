شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة تقدم هانى شاكر وكارول سماحة فى قالب جديد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المخرجة بتول عرفة بفكرة مبتكرة لتقديم الفنان الكبير هانى شاكر والفنانة اللبنانية كارول سماحة، من خلال فيديو كليبين جديدين، يتم طرحهما اليوم الخميس.

وكان من المقرر أن تخرج بتول كليبين مختلفين للفنانين، يتم طرح كل منهما على حدة، لكن اتباعاً لفكرة الاختلاف والتجديد التى اعتادت عليها، عملت على دمج الكلبين بطريقة مبتكرة، لتكامل الفكرتين، حيث عملت على دمجهما كقصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، فاللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كممثلة بكليب "بقالى كتير" للنجم هانى شاكر، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد بل يعود الفنان هاني شاكر للتمثيل مجدداً من خلال الكليب ويشارك كممثل أيضاً للمرة الأولى فى كليب "شكراً" للفنانة كارول سماحة، ليقدما سوياً عملين مختلفين.

يذكر أن كليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر من كلمات: إيهاب عبد العظيم ، وألحان:سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل ، وكليب "شكراً" للفنانة كارول سماحة، من كلمات:أحمد المرزوق، واللحن مستوحى من اللون تركى، والكلبين فكرة وإخراج بتول عرفة