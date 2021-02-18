أقوى المسلسلات الأجنبية المنتظرة في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأجيل طرح أغلب الأعمال التليفزيونية والسينمائية العام الماضي، أصاب البعض بالإحباط، لكن المبهج أن 2021 ستشهد الكثير من الأعمال المميزة.

وتركز شركات الإنتاج في الوقت الحالي على التليفزيون، بسبب إغلاق معظم دور العرض بسبب كورونا، مما يحول دفة الاهتمام صوب الشاشة الصغيرة.

والجمهور على موعد هذا العام مع كثير من الأعمال الدرامية المشوقة، سواء مسلسلات دراما أو رعب أو حتى أعمال مارفل.

موقع "روتن تومايتوز" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أقوى المسلسلات المنتظرة في عام 2021.



1- WandaVision





مسلسل "واندا فيجن"، بطولة بول بيتاني وإليزابيث أولسن، ويعرض حاليًا على شبكة ديزني بلس، ويدور المسلسل حول بطلي أفنجرز الخارقين: واندا ماكسيموف وفيجن كيك، وانتقالهما عبر الزمن في محاولة لعيش حياة أسرية هادئة.



2- Batwoman





مسلسل "باتوومان" بطولة جيسيكا ليزلي وروبي روز، وصدر الموسم الثاني 17 يناير/كانون الثاني، وتدور أحداث المسلسل في مدينة جوثام، التي تمتلك -هذه المرة- امرأة وطواط وليس رجلًا، حيث تحاول باتوومان نصرة الخير والتغلب على الشر.

3- Snowpiercer





مسلسل "محطم الثلج" بطولة جينيفر كونلي ودافييد ديجز، ويعرض الموسم الثاني حاليًا على شبكة TNT، ويدور مسلسل الخيال العلمي في فترة ما بعد انهيار الحضارة، حيث يعيش الناجون على متن قطار ذاتي القيادة، ينقسمون فيه إلى طبقات.



4- Superman & Lois





مسلسل "سوبرمان ولويس"، بطولة تايلر هوشلين وبيتسي تولوش، ويصدر الموسم الأول نهاية شهر فبراير/شباط، ويدور المسلسل حول البطل الخارق سوبرمان وزوجته الصحفية الهمامة لويس، والتحدي الأكبر الذي يواجههما حاليًا وهو الموازنة بين مهامها وتربية الأبناء.



5- The Walking Dead





مسلسل "الموتى السائرون"، بطولة أندرو لينكولن ونورمان ريديس، ويصدر الموسم الـ 10 نهاية فبراير/شباط، ومن المتوقع أن يصدر الموسم الـ 11 هذا العام أيضًا، ويتناول المسلسل محاولة الناجين من هجوم الموتى، إعادة لم شملهم ومواجهة التحديات التي تواجههم.

6- Loki





مسلسل "لوكي" بطولة توم هيدليستون وتيد ألبريس، وتطرح ديزني بلس الموسم الأول في شهر مايو/أيار، ويركز المسلسل على حياة البطل الخارق لوكي، الذي يعيش في ظلال شقيقه ثور.



7- Dexter

مسلسل "ديكستر"، بطولة مايكل ك.هول وجينيفر كاربنتر، ومن المتوقع أن يصدر في الخريف، ويعود المسلسل بعد 7 أعوام، إذ سبق وأعلن صناعه الانتهاء منه عند الموسم الثامن، قبل أن يتراجعوا عن قرارهم بطرح موسم تاسع جديد، ويتناول المسلسل عودة القاتل المتسلسل الشهير ديكستر مورجان.



