وفاة أندريه مياجكوف.. أسطورة السينما السوفيتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي أسطورة السينما السوفيتية، الممثل الروسي أندريه مياجكوف عن عمر يناهز 82 عاماً، وفق ما أعلن، الخميس، المسرح الذي كان يعمل فيه.

ولم يذكر مسرح أنتون تشيخوف في موسكو أي معلومات عن سبب الوفاة.



وتولى مياجكوف عام 1975 بطولة فيلم "سخرية القدر"، وهو شريط كوميدي رومانسي عن مغامرات رجل مخمور ليلة رأس السنة، شكّلت مشاهدته في 31 ديسمبر/كانون الأول تقليداً في روسيا، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ومن أبرز أدواره الأخرى ذاك الذي أداه في الفيلم الميلودرامي "قصة حب في المكتب" الذي يتناول قصة موظف في معهد إحصائي يحاول إغواء رئيسته المتقشفة للحصول على وظيفة جديدة.

ويعتبر هذان الفيلمان اللذان أخرجهما إلدار ريازانوف من أهم النجاحات التجارية للسينما السوفياتية.

واعتباراً من عام 1977، واصل أندريه مياجكوف مسيرته المهنية في مسرح أنتون تشيخوف للفنون في موسكو، فقدم مسرحيتين وأعطى دروساً.

وفي عام 2004، شارك أيضاً في مسرحية للمخرج كيريل سيريبرينيكوف.

أما في عام 2007، أعاد الممثل تأدية دوره الأكثر شهرة في تكملة بموازنة كبيرة لفيلم "سخرية القدر".

وقال الناطق باسم الكرملين، الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيتقدم قريباً بتعازيه إلى أقارب هذا "الفنان الشعبي الكبير".

وُلد أندريه عام 1938 في لينينجراد، ونجا من الحصار المروع للمدينة خلال الحرب العالمية الثانية عندما كان طفلاً.