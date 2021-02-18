بيزنس النجوم.. "نظارات وعطور وخيول ومطاعم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علاقة وثيقة تربط بين حجم النجومية والإعلانات، فكلما زادت شهرة الفنان ارتفعت أسهمه في سوق الإعلانات.

ومؤخرا دفعت شركات عملاقة عدد من نجوم الوسط الفني لاقتحام عالم البيزنس، وذلك عن طريق طرح منتجات جديدة تحمل أسمائهم، هذه الفكرة حسب دراسات السوق تحقق فائدة للطرفين، الشركة المنتجة تضاعف حجم مبيعاتها، والفنان يجني المال ويضاعف من رصيد شهرته.

وفي هذا التقرير تلقي ”الخليج 365” الضوء على أبرز النجوم الذين أطلقت شركات عالمية منتجات تجارية بأسمائهم.





محمد رمضان

أحدث النجوم المنضمين لقائمة نجوم البيزنس هو الفنان المصري محمد رمضان الذي انضم لعائلة "بريفية ريفو" العالمية للنظارت، وسيطلق قريبا خط نظارات باسمه.



وكتب محمد رمضان الخبر عبر حسابه الشخصي على تطبيق "أنستقرام": "قريباً نظارات محمد رمضان من بريفية ريفو في الشرق الأوسط حفل الانطلاق قريباً من كاليفورنيا".

كما نشر محمد رمضان مقطع فيديو لعارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما التي تحمل خطا خاصا أيضا بها في بريفيه ريفو، تخاطبه فيه بالقول: "هاي محمد أريد أن أرحب بك في عائلة ريفيه ريفو، لقد رأيتك عدة مرات تستعمل نظارة أدريانا ليما، أريد أن أشكرك جدا لدعمك هذا".

وأضافت العارضة العالمية في رسالتها للفنان المصري: "أريد أن أستغل الفرصة لأخبرك أنني أتطلع للعمل معك"، ونشر محمد رمضان أيضا مقطع فيديو للنجم العالمي جيمي فوكس وهو يهنئة على هذا الاتجاه.





عمرو دياب

يطلق عشاق المطرب المصري عمرو دياب عليه لقب"الهضبة" بسب شهرته الواسعة وبقائه على القمة على مدار 30 عاما.



وفي أكتوبر الماضي طرح الهضبة عطرا جديدا يحمل اسمه، ونشر عمرو دياب صورة لعطر مكتوب عليه "عمرو دياب" باللغة الإنجليزية وعلق عليها: "اختياري الأول في العطور، سيكون متاحاً في جميع أنحاء العالم قريباً، ابقوا منتظرين".

و في عام 2015، أطلق عمرو دياب مع إحدى شركات المياه الغازية زجاجة الهضبة، وهي كانت إصدارا خاصا من الشركة لمحبي عمرو دياب وتم إطلاقه بالتزامن مع ألبوم "أحلى وأحلى".





محمد عساف

دفعت جائحة فيروس كورونا نجوم الفن إلى عمل مشروعات تجارية تدر عليهم ربحا بعيدا عن الفن، لاسيما أن كورونا أربك صناعة السينما و الغناء.

وفي 6 فبراير الماضي احتفل الفنان الفلسطيني محمد عساف بافتتاح مطعمه الجديد في دبي، وأطلق عليه أسم"روابينا".

وقال عساف عن هذه الخطوة: "إنها فعلا المرة الأولى التي أخوض فيها بيزنس تجاري بعيدا عن الفن من خلال مطعم في دبي، لأن الفترة السابقة كانت صعبة على الجميع وقررت فتح بيزنس، وتشجعت أن أقوم بهذا الأمر".

وأشار إلى إنه سيكون هناك فرع ثان في لندن خلال الفترة القادمة.





شريف منير

الفنان المصري شريف منير فكر في عمل مشروعا تجاريا بجانب عمله بالفن، وهداه التفكير لمشاركة عدد من زملائه في عمل صالون حلاقة كبير بأحد الأحياء الراقية بالعاصمة القاهرة، وبعد 3 سنوات من العمل لم يحقق المشروع الأرباح المتوقعة وتم غلقه.

وعن هذا المشروع قال شريف منير إن "نجاح أي مشروع يحتاج لتفرغ كامل من صاحبه ومتابعة دائمة، والانشغال بالفن منعني من هذا الأمر ولذا فشل مشروعي".





إليسا

أطلقت النجمة اللبنانية إليسا عطرا باسمهما هو "Elle d’Elissa" عام 2007، كما تعاقد راغب علامة مع شركة فرنسية رائدة في مجال العطور واتفق على طرح عطرا جديدا، وصور حملة الدعاية في مدينة تراثية قديمة بإيطاليا.





أحمد السقا

فضل أحمد السقا إقامه معرض للسيارات في مصر الجديدة، يتردد عليه من حين لآخر بسبب مشروعاته الفنية، كما أسس اسطبلا لبيع وشراء أجود أنواع الخيول والتى يعشقها بدرجة كبيرة.