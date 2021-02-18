أحمد بدير يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل "بين السماء والأرض"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بخطوات محسوبة واختيارات ذكية حقق الفنان المصري أحمد بدير نجاحا كبيرا في عالم التمثيل، فهو ينتقل بين الكوميديا والتراجيديا بشكل سهل.

ويحرص أحمد بدير دائما على اختيار شخصيات صعبة ومركبة، كما أنه لا يؤمن بأن الدور يكتسب أهميته بالمساحة، ويؤمن بأن قيمة الدور تقاس بحجم تأثيره في العمل.



وفي رمضان 2021 يراهن أحمد بدير على دور جديد لم يقدمه من قبل في مسلسل يحمل عنوان "بين السماء والأرض".

”الخليج 365” التقت بالفنان أحمد بدير للحديث عن دوره في المسلسل الجديد، وأسباب غيابه عن المسرح، وتأثير كورونا على الحركة الفنية.

ـ ما هي التغيرات التي طرأت على شخصيتك؟

الخبرة تمنح الفنان ثقة بالنفس، وتجعله قادر على الفرز والاختيار، في البداية يسعى الجميع لتقديم أعمال فنية بهدف الانتشار، وعندما يصل للناس ويحقق شعبية ونجاح يمتلك رفاهية الاختيار، ويصبح من حقه قبول الدور الذي يضيف لرصيده، والاعتذار عن الدور الذي يخصم من نجوميته.

ـ "المسرح.. السينما.. التليفزيون".. أيهم الأقرب لقلبك؟

الحمد لله أحب المسرح، والسينما، والتليفزيون، ونجحت في العبور للجمهور من خلال هذه النوافذ، بالمناسبة أنا مؤمن بأن الفن قبل أن يكون متعة فهو رسالة، لذا كنت أبحث عن أعمال تحمل رسالة إيجابية حتى تترك أثرا في نفس المشاهد.

ـ هل ندمت على أي عمل فني قدمته؟

لا أحب الإحساس بالندم، فهو لا يفيد خاصة إذا خرج العمل للنور وشاهده الناس، بالتأكيد توجد أعمال ضعيفة ولم يحالفني التوفيق فيها، وأعتبر هذه الأعمال محطات أتعلم منها.





ـ ما هو الشىء الذي يزعج أحمد بدير؟

الشائعات.. خاصة عندما تتعلق بالوفاة وتقلق العائلة وتحدث بلبلة غريبة.

ـ ما موقفك من مارثوان رمضان الدرامي 2021؟

أشارك في بطولة مسلسل "بين السما والأرض"، وأجسد دور رجل مثقف، وصاحب مكتبة بها جميع أنواع الكتب القديمة والتراثية، وتقوده الظروف ليكون ضمن المحجوزين داخل مصعد به شخصيات من مختلف الشرائح.

المسلسل تدور أحداثه في 15 حلقة، ولا يتشابه مع الفيلم السينمائي الذي قدمه المخرج صلاح أبوسيف عام 1959 إلا في الاسم، ويتناول حكايات وأحداثاً أخرى منها حكاية الشخصية التي أقدمها، كما يضم العمل نخبة من النجوم منهم: هاني سلامة، ويسرا اللوزي، وأتوقع أنه سينال إعجاب الجمهور.





ـ كيف ترى تأثير كورونا على الحركة الفنية؟

بكل تأكيد فيروس كورونا أربك الحالة وأثر على معدل ساعات العمل، أنا أقوم بتصوير دوري في المسلسل في ظل إجراءات احترازية شديدة، وأتمني من كل قلبي أن تزول هذه الغمة ويختفي هذا الفيروس.

ـ هل توجد مشروعات قادمة على شاشة السينما؟

بالفعل تلقيت عدة عروض مؤخرا، ولكن مازالت في مرحلة القراءة.