بعد طرح ملصق "الاختيار 2".. أول تعليق من أمير كرارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة سينرجي المنتجة للمسلسل المصري "الاختيار 2" الملصق الدعائي له، وتصدر النجمان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي الصورة.

ونشر تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الملصق عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك وأرفقها بتعليق قائلا: "الاختيار 2، رمضان 2021 إن شاء الله".

وحرص النجم أمير كرارة بطل الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" على تهنئة صناع الجزء الثاني.





ونشر كرارة البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابه على موقع أنستقرام قائلا: "مبروك لاخواتي الجامدين جدا.. إن شاء الله تكسروا الدنيا كالعادة، بيتر ميمي، حسين عسر، تامر مرسي، حسام شوقي، فتحي إسماعيل، هاني سرحان، أحمد حمدي، محمد الدالي، أحمد فايز، خيري سالم وأبوغزالة، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز والنجم الكبير أحمد مكي.. مبروك يا رجالة (الاختيار)".

يتناول مسلسل "الاختيار 2" بطولات رجال الداخلية المصرية، ويشارك في بطولته بجوار كريم عبدالعزيز وأحمد مكي كل من بشرى ورياض الخولي.

يذكر أن الجزء الأول قام ببطولته أمير كرارة وتناول قصة حياة شهيد الجيش المصري أحمد منسي وبطولة رجال الكتيبة 103 الذين استشهدوا في كمين البرث عام 2017.