الانتخابات الفلسطينية.. "تسجيل" يتحدى الطقس والكهرباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقبل الفلسطينيون على التسجيل في الانتخابات التي طال انتظارها بشغف غير مسبوق، لا يمنعهم طقس سيئ ولا غياب الكهرباء.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، فإن موظفي الانتخابات الفلسطينيين يذهبون إلى الناخبين في المناطق النائية بغور الأردن في الضفة الغربية لتسجيلهم قبل الانتخابات المقررة في في مايو/أيار ويوليو/تموز.



وأظهرت إحصاءات رسمية أمس الأربعاء، أن 93% من الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الضفة الغربية وقطاع غزة سجلوا أنفسهم بالفعل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وفي ظل عدم توافر الكهرباء والتكنولوجيا كان على موظفي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مساعدة البدو في التسجيل.

وتعاني التجمعات البدوية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل من انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت وارتفاع مستويات الفقر.

وقال إسماعيل أبوخربيش، أحد شيوخ العشائر "حاليا فيه "يوجد" شباب متطوعون يحثون الناس لأجل التسجيل، وإذا بدنا "كنا نريد" نسبة التصويت تزيد "ترتفع" لازم "لا بد أن" يكون فيه "يتوافر" مركز اقتراع عنا "عندنا".

وتابع "إن شاء الله إحنا "نحن" نسعى مع المسؤولين إنه يكون فيه "لتوفير" مركز اقتراع في خيمة أحد السكان في المنطقة يوم الانتخابات. ونحن نحميها لو إجو "جاء" الإسرائيليون، نحن نحميها بأجسادنا ووجودنا.. لأن الانتخابات هنا في المنطقة تأكيد لسيادتنا على هذه الأرض".

من جهته، قال مدير دائرة الانتخابات في أريحا شوكت عاصي: "معيشة الفلسطينيين البدو في المناطق حول المدن وفي مناطق الأراضي الفلسطينية تتطلب أحيانا أن يكون هناك جهود مبذولة أكبر خصوصا في الانتخابات العامة".

ويحق لمن تجاوز عمره 18 عاما التسجيل عبر الإنترنت أو الهاتف أو بالحضور الشخصي للإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية المقررة في 22 مايو/أيار والانتخابات الرئاسية في 31 يوليو/تموز.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إنها انتهت من تسجيل 2.6 مليون مواطن ممن لهم حق الاقتراع في الضفة وغزة.

وأضافت اللجنة على موقعها الرسمي "بهذا يكون 93.3% ممن لهم حق التسجيل والبالغ عددهم 2.809 مليون مواطن، سُجلوا للمشاركة في الانتخابات".

وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006، حيث سَجل حوالي 80% ممن يحق لهم الاقتراع، وكان عددهم 1.6 مليون شخص، أسماءهم لكن حوالي مليون ناخب فقط أدلوا بأصواتهم حسبما قالت اللجنة آنذاك.

وكانت هناك شكوك واسعة النطاق حول ما إذا كانت الانتخابات ستُجرى بالفعل، وذلك بعد سنوات الخلاف بين السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة، وحماس التي تدير قطاع غزة.

ويعتزم الفلسطينيون أيضا أن تشمل انتخابات هذا العام القدس الشرقية التي استولت عليها إسرائيل مع الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 وضمتها إليها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. وسمحت إسرائيل للفلسطينيين في القدس الشرقية بالتصويت عام 2006.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حسمت الفصائل الفلسطينية، في اجتماعات استمرت يومين بالعاصمة المصرية القاهرة، آليات إجراء الانتخابات، وأزالت العقبات كافة أمام تنفيذها، مع وجود قضايا صيغت بصياغات فضفاضة تنتظر الحسم عند التنفيذ.

ووفق مصادر فلسطينية لـ"الخليج 365"، فإن حركتي فتح وحماس اتفقتا على عقد لقاءات ثنائية وأخرى مع الفصائل، لمتابعة أي عقبات تظهر في تنفيذ ما جرى التوافق عليه في اجتماعات القاهرة.