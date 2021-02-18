ديانا كرزون تتعرض للهجوم لرفضها خروج "العاملة المنزلية"!

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تعرضت الفنانة الأردنية ديانا كرزون لانتقادات واسعة تعقيبا على موقفها من السماح للعاملة المنزلية الخروج من المنزل.

وتم تداول فيديو قديم لديانا كرزون عبر منصات التواصل الاجتماعي تعبر فيه عن وجهة نظرها تجاه الموضوع.

وعلقت كرزون بالقول: "أنا ضد إعطاء العاملة حرية خارج نطاق المنزل والأسرة وكذلك والدتي التي اتخذت هذا القرار"!. وتابعت "الواحد بخاف من قد ما بسمع قصص لهيك المشاكل رح تكون أقل واريح للرأس، لأنو ما إن طلعت من البيت حتى صار عندها ناس ومعارف وممكن يلعبوا براسها ويصل الموضوع للسرقة والقتل"!

وأثار الفيديو، بالرغم من نشره منذ عامين، حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

رابط الفيديو: