فيديو.. سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على أنغام "بسكوتاية مقرمشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها بموقع "تيك توك" مقطع فيديو تستعرض من خلاله رشاقتها على أنغام مهرجان "بسكوتاية مقرمشة" للمغني حسن شاكوش.

وحاز الفيديو على إعجاب جمهور ومتابعي "سمية"، وظهرت في الفيديو الذي تم تصويره في شوارع دبي بقوام ممشوق، بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة بالتزامن مع عيد الحب.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم