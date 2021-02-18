" بمشاركة كارول سماحة.. هاني شاكر يطرح "بقالي كتير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرح الفنان هاني شاكر عبر موقع يوتيوب أحدث أغانيه "بقالي كتير"ـ التي تشهد ظهور خاص للفنانة اللبنانية كارول سماحة، في العديد من مشاهد الكليب الذي قام بإخراجه المخرجة بتول عرفة.

"بقالي كتير" من كلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، هندسة صوتية ياسر أنور، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

الفنان هاني شاكر احتفل الأحد الماضي الموافق 14 فبراير، بعيد الحب مع جمهوره في دار الأوبرا بحفل أقيم على المسرح الكبير.

وقدم شاكر باقة متنوعة من أشهر أغانيه، ومن أغاني زمن الفن الجميل، تضمن البرنامج "حيران، ضحك ولعب وجد وحب، التوبة، بلدي، هو انتي لسه بتسأل، يا ريتني".

وغنى أيضا "طاير يا هوا، من قد إيه، جواب، متهدديش، علي الضحكاية.