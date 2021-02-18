رجاء حسين: انفصلت بعد 51 عامًا.. و"ضرتي" من أحب الناس إليّ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حلت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، ضيفة على برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على فضائية (سي بي سي).

وتحدثت "رجاء" عن انفصالها قائلة: "الراجل له إنه يفعل ما يشاء والست لأ، وبعد وفاة ابني العقيد كريم، أخدت قرار الانفصال رغم إن جوازنا مر عليه 51 سنة؛ لأن اللي كنت خايفة عليه راح، وأنا تعبت وأخدت القرار مع الاحتفاظ بالذكريات".

وعند سؤالها عن الصعوبات التي واجهتها، قالت: "بقيت أعيط كتير، بس الست العاقلة تحط ولادها الأول، وكنت في حياتي وبشوف واجباتي الزوجية من غسيل، طبيخ، مذاكرة للولاد، والحفاظ على سمعته وسمعة ولادي".

كما تحدثت عن طليقها الفنان سيف عبدالرحمن قائلة: "هو طيب ومحترم وعاملني كويس أوي، وعمره ما عمل لي حاجة وحشة، لكن خلاص، وهو تزوج وزوجته من أحب الناس ليا، وهي ست محترمة ومثقفة وصاحبتي".

وعن علاقة الصداقة التي ربطتها بـ"ضرتها"، قالت: "ما اتضايقتش، أنا ماكنتش عايزة أكمل ولما مش بتبقي عايزة مابيهمكيش حاجة ومابتبقاش جواكي مشاعر غيرة".