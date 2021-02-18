أحدث التطورات.. هل أنهت المحكمة نزاع محمد الشرنوبي وسارة الطباخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في أحدث فصول النزاع القضائي بينه وبين المنتجة سارة الطباخ، قام الفنان محمد الشرنوبي بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنوب الجيزة الابتدائية برفض الدعوى التي أقامها لعزل المنتجة عن إدارة أعماله.

المستشار القانوني حسين هلال "محامي الفنان محمد الشرنوبي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"بالبداية أوضح هنا أن هذه الدعوى كانت مرفوعة أمان القضاء العام، وهو حكم ابتدائي تقدمنا بالاستئناف عليه، وهو يخص فقط عقد الوكالة، أما مايخص تعاقد الفنان محمد الشرنوبي مع المنتجة، مازال منظورا أمام المحكمة الإقتصادية، ولم يحسم الخبير موقفها بعد".

وأضاف:"ليس صحيحا أنه بموجب هذا الحكم أصبح الفنان محمد الشرنوبي، ملزما بالعقد مع المنتجة، لا يوجد إطلاقا من أي جهة سواء النقابة أو غرفة صناعة السينما أو المحاكم، حكما حاسما أن العقد مازال ساريا، هناك فرق كبير بين القضيتين، فضلا عن عدم صدور حكم نهائي".

وكانت المنتجة سارة الطباخ قد أعلنت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، أنه بعد ما يقرب من عامين على النزاع بينها وبين المطرب محمد الشرنوبي، حسمت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة (6)في جلستها العلنية التي انعقدت بتاريخ 31_1 _ 2021 برئاسة المستشار أحمد يوسف وعضوية المستشارين إسلام حسني، أحمد معاذ هذا النزاع، و حكمت برفض دعوى الشرنوبي التي طالب فيها بانقضاء العقد المؤرخ بينهما، وألزمته بالمصروفات، وأن العقد مازال ساريا وأن المدعي أقام هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون".

وتشهد ساحات المحاكم حاليا العديد من القضايا المتبادلة بين المنتجة سارة الطباخ، والفنان محمد الشرنوبي، إذ صدرت غيابيا أحكاما إبتدائية بالحبس ضد المنتجة بتهمة تبديد امواله، وتقدمت هي ببلاغ رسمي اتهمت به الشرنوبي بسرقة "سكوتر".