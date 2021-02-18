جرجس شكري ينعى الشاعر فتحي عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الناقد جرجس شكري، الشاعر فتحي عبدالله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يقام العزاء بقرية رملة الإنجاب مركز أشمون بالمنوفية.

وكتب "شكري": "فتحي عبدالله، وداعا أيها الشاعر، وداعا لأيام وسنوات وذكريات لا تحصى، وداعا".

فتحي عبدالله أحد أهم شعراء قصيدة النثر، ينتمي إلى جيل الثمانينيات تخرج في كلية دار العلوم عام 1984، ثم سافر إلى العراق لمدة سنتين ليعود بعدها موظفا بهيئة الكتاب ثم مديرا لتحرير سلسلة "كتابات جديدة"، كما عمل بمجلة "القاهرة" إبان رئاسة غالي شكري لتحريرها، قبل إغلاقها إثر وفاته، حتى حصل على منحة تفرغ خلال العام 2004.

من أهم دواوينه: راعي المياه - هيئة الكتاب 1993، سعادة متأخرة - هيئة الكتاب 1998، موسيقيون لأدوار صغيرة - هيئة قصور الثقافة 2002، أثر البكاء - هيئة قصور الثقافة 2004