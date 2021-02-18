"في انتظار الجمال الإنساني".. كيف احتفى نجوم الفن ببوستر "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد ساعات من نشر البوستر الدعائي لمسلسل "الاختيار 2"، علق عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على المسلسل المنتظر.

وكتب بطل الجزء الأول الفنان أمير كرارة، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "مبروك لإخواتي الجامدين جدا، إن شاء الله تكسروا الدنيا كالعادة، بيتر ميمي، حسين عسر، تامر مرسي، حسام شوقي، فتحي إسماعيل، هاني سرحان، أحمد حمدي، محمد الدالي، أحمد فايز، خيري سالم، وأبو غزالة، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والنجم الكبير أحمد مكي، مبروك يا رجالة (الاختيار)".

بينما علقت الفنانة دينا محسن "ويزو" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "مستنياه".

فيما علق عدد من الفنانين عبر الصفحة الرسمية للمنتج تامر مرسي، وكتب المخرج خالد جلال: "في انتظار الجمال الإنساني والوطني الذي صرنا ننتظره عام بعد عام.. ألف شكر".

وكتبت الفنانة فريدة سيف النصر: "إيه الجمال ده ماشاء الله عليهم، هو الاختيار وفعلا حتى اختيار الشخصيات غير متوقع وفي نفس الوقت لايق جدا، شابوه وفي انتظار معرفة أين إختفت الغواصة التركية، تحيا مصر جيش بكل تخصصاته ومخابرات وشرطة وبحرية جو وبر وبحر وناس محاربين فكريا تعرف تقدر ده وتؤرخه شكرا تامر مرسي".

كما كتبت الفنانة نهير أمين: "مبروك بالنجاح والتوفيق للجميع إن شاء الله"، وعلق الفنان عمرو عبدالعزيز: "أكيد حاجة جامدة جدا".

مسلسل "الاختيار 2" يستعرض بطولات وتضحيات رجال الشرطة المصرية وتصديهم للجماعات الإرهابية، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، ومن إخراج بيتر ميمي.