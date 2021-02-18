شكرا لقرائتكم خبر عن كاورل سماحة تعلق على حديث هانى شاكر عنها فى ندوة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة كارول سماحة مقطع فيديو لحديث النجم هانى شاكر عنها فى ندوة لـ"الخليج 365"، وسعادته بالتعاون معاها فى عمل غنائى ضخم، وغردت عبر حسابها على تويتر قائلة: "الشرف ليا أن اتشارك بهذا العمل الراقى والمميز مع الفنان العربى الكبير أسطورة الأغنية الرومنسية المصرية والعربية، شكرا على محبتك وكلامك عنى شكرا للمخرجة المبدعة ودائما مختلفة بأفكارها".

وأحيت الفنانة كارول سماحة الأسبوع الماضي، حفل عيد الحب الذى أٌقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث افتتحت الحفل بأغنية "إنت مين"، وسط هتاف كبير من جمهور الأوبرا الذى تواجد وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انشتار فيروس كورونا.

وطرحت النجمة اللبنانية "كارول سماحة"، خلال الفترة الماضية أحدث ألبوماتها الغنائية، الذى حمل اسم "كريسماس كارول" كاملاً على يوتيوب، وتضمن الألبوم 9 أغانى وهى: من سنة لسنة، أيام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وإنت حبيبى، بأخر الشارع، يسوع جايى، ملك السلام، وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية.