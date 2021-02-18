شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة مهنئا أسرة "الاختيار 2": مبروك لأخواتى الجامدين وهتكسروا الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان أمير كرارة أسرة وصناع مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2021، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، قائلا: "مبروك لأخواتى الجامدين جدا.. وإن شاء الله تكسروا الدنيا كالعادة".

ونشر كرارة، البوستر الرسمى للمسلسل، صحبه بتعليق: "مبروك لأخواتى الجامدين جدا.. إن شاء الله تكسروا الدنيا كالعادة، بيتر ميمى، حسين عسر، تامر مرسى، حسام شوقى، فتحى إسماعيل، هانى سرحان، أحمد حمدى، محمد الدالى، أحمد فايز، خيرى سالم وابو غزاله، النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجم الكبير أحمد مكى.. مبروك يا رجالة (الاختيار)".



كرارة

وسبق ونشر الأستاذ تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، بوستر جديدا لمسلسل الاختيار 2، الذى يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وظهر عبد العزيز ومكى جنباً إلى جنب فى الصورة التى خطفت الأنظار للنجمين، وكتب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة قائلاً "الاختيار 2، رمضان 2021 إن شاء الله".



بوستر الاختيار

ويواصل فريق عمل المسلسل التصوير حاليًا فى العديد من الأماكن ما بين المقطم ومدينة الإنتاج الإعلامى وعدد آخر كبير من مواقع التصوير.

وعرض الجزء الأول من "الاختيار"، فى شهر رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا فى كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابى، وجسارة الشهيد أحمد منسى، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوى، وتحوله إلى إرهابى قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

مسلسل "الاختيار"، الجزء الأول بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، إسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، محمد رجب، ماجد المصرى، من إخراج بيتر ميمى، سيناريو وحوار باهر دويدار.