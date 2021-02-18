شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوى بكواليس "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد الصاوى عن سعادته بالعمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فى مسلسل "اللى ما لوش كبير" خلال فيديو نشرته الأخيرة عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، ظهرا فيه معاً، وتضمن وصلة هزار من الثنائى، بعدها أكد الصاوى لمتابعيهما أنهما يحضران لمسلسل قوى يمتاز بورق مكتوب بشكل مميز، كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالعمل مع ياسمين عبد العزيز لتبادله هى الأخرى بالثناء عليه، مؤكدة أنها أيضاً تشعر بسعادة كبيرة لعملهما سوياً فى مسلسل واحد.



ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوى

كما أضاف خالد الصاوى خلال الفيديو: "وأحمد العوضى جامد جداً، والمخرج جامد جداً، والكتابة فظيعة، انتظروا مسلسل ها يعجبكم".

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، كشفت عن اسم شخصيتها فى مسلسلها الجديد "اللى ملوش كبير"، ونشرت صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت قائلة: "غزل اللى ملوش كبير"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها متغزلين في إطلالاتها وجمالها.



ياسمين وخالد

وجاءت القائمة النهائية لأبطال مسلسل "اللى ملوش كبير" كالتالى: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من: كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وآخرين، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ومخرج أول محمد الخبيرى وإنتاج سينرجى.