شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد لـ"أمل عرفة": بحب معافرتها وطموحها.. والفنانة السورية: فخورة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، عن إعجابها وحبها الشديد بالفنانة السورية أمل عرفة، مؤكدة أنها تحب معافرتها وطموحها الدائم، فيما ردت عليها أمل، قائلة: "‎لما الكلام الكبير يكون من كبيرة ونجمة مصر المخضرمة، لازم أعتبر إنى اتخرجت من أول وجديد بهى الشهادة الكبيرة".



نبيلة عبيد

وكتبت نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"النجمة السورية الجميلة أمل عرفة، ما لها حل زى ما بتقول أغنيتها اللى بتغنيها فى مسلسل سايكو، أنا بحب أمل عرفة وبحب معافرتها وطموحها الدائم، وهى ابنة الملحن السورى الكبير الراحل سهيل عرفة، الذى قدم العديد من الأغنيات السورية واللبنانية الرائعة..‎حبايبى مساكم ورد وياسمين شامى يشبه أمل عرفة".



أمل عرفة

من جانبها، ردت أمل عرفة قائلة: "‎لما الكلام الكبير يكون من كبيرة ونجمة مصر المخضرمة، لازم أعتبر إنى اتخرجت من أول وجديد بهى الشهادة الكبيرة، ‎الأستاذة نبيلة عبيد فخورة جداً جداً وجداً بتشكرك من القلب الشامى، وتحية كبيرة لكبار مصر العظيمة".

وكانت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، كشفت فى وقت سابق عن أهم المشاهد التى تأثرت بها نفسيا فى فيلم "المرأة والساطور"، موضحة أنه الأصعب خلال مسيرتها الفنية.

وشاركت النجمة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو للمشهد، وعلقت قائلة: "المرأة والساطور.. قصة وإخراج سعيد مرزوق.. المشهد اللى تعبنى جدا وأنا بأديه ومن أصعب المشاهد اللى تعاملت معاه كممثلة".

يشار إلى أن الفنانة نبيلة عبيد احتفلت بعيد ميلادها الشهر الماضى، حيث شاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها، والتى ظهرت من خلاله وهى ترقص على ألحان أغنية "انزل يا جميل على الساحة".