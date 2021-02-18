شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يستعيد ذكريات الدراسة بصورة مع أطفال معهد الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسنى عن تفاصيل صورة من كواليس تصويره إعلانا جديدا مع أطفال يدرسون الموسيقى فى معهد الكونسرفتوار "المعهد العالى للموسيقى"، وظهر فى الصورة الفنان تامر حسنى وهو يغنى بصحبة الأطفال، وذكر أن نظرة الأطفال له فى الصورة عادت به إلى الذكريات حينما كان يدرس فى المعهد قبل ذلك، ولحظة شعوره بالسعادة مع زيارة أى نجم لهم.



تامر حسنى على فيس بوك

ونشر النجم تامر حسنى، الصورة على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، وقال: "يا نهار الشوق على أجمل ناس الصورة دى من تصوير إعلان جديد ليا بس تعنى لى كتير أوى، عشان كدا حبيت أكلمكم عليها وبعد ما اخلص كلام هتتأكدوا أنها تعنى لكم إنتم كمان، هحاول اختصر".



تامر حسنى فى الاعلان مع الاطفال

وتابع: "من سنين كنت مكان الأطفال الجميلة دول بدرس الموسيقى هنا فى الكونسيرفاتوار ولما كان يدخل علينا فنان مشهور كنا بنفرح أوى وبيبقى عندنا حالة ذهول وكنت بقول يا رب فى يوم من الأيام أكبر وأنجح وادخل نفس الدخلة دى وأنا فنان مشهور واشوف نفس النظرة الجميلة دى فى عيون التلاميذ والأستاذة".

واستكمل: "الحقيقة إنى لما دخلت عليهم شفت نظرة أكبر بمليون مرة من اللى حلمت بيها، نظرة حب وبكاء ومثل أعلى وأسئلة كتير منهمة عن مشوارى وفضلت يوم كامل اثناء التصوير بحكي لهم و بشجعهم ، و اتمشينا في كل مكان جوه المعهد درست فيه ولعبت فيه".

ووجه الفنان تامر حسني، نصيحة أخيرة قائلا: "هقول حاجة وكل واحد يقيسها على مجاله، أكتر حد فيكم هيحب النظرة والمعنى اللى فى الصورة وهيتمناه وهيتعب له، هو أول واحد هيوصله بس كدا.. نهاركم جميل زيكم".