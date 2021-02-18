شكرا لقرائتكم خبر عن فى بيتنا روبوت الحلقة 19.. القبض على هشام جمال بتهمة التزوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل فى بيتنا روبوت للفنانة شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال وليلى أحمد زاهر أحداثا جديدة بعد خروجهم من البنك فى الحلقة السابقة، واحتفال القنوات والميديا بهم بعد إنقاذ البنك من السرقة.

ويحاول شريك يوسف - هشام جمال بإدخاله فى العديد من المشاكل لكى يتنازل عن نصيبه فى الشركة، ويبلغ عنه الشرطة بأنه مزور ومنتحل شخصيات زومبا ولذيذ، ويقوم يوسف - هشام جمال بالهرب مع زومبا - شيماء سيف، ولذيذ - عمرو وهبة، فى حارة الشاب عرفة، ويعملان فى سوق الحارة ويدخلا فى خلافات مع أهالى الحارة لسوء الفهم والتعامل بينهما.

واختتمت الحلقة بالقبض على يوسف - هشام جمال، ولذيذ وزومبا بعد خناقة كبيرة تمت بين الروبوت زومبا - شيماء سيف.

وحقق مسلسل في بيتنا روبوت ردود فعل إيجابية للغاية متصدرا البحث على مواقع السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية بسبب نجاح أحداثه الكوميدية خاصة بعد عرض حلقته الـ 19 التي عرضت مؤخرا.

ويعرض مسلسل في بيتنا روبوت على شاشة CBC من السبت إلى الأربعاء، أول عرض لمسلسل في بيتنا روبوت الساعة 8 مساء، وإعادة مسلسل في بيتنا روبوت الساعه 2:30 صباحا، 12 ظهرا، قناة cbc دراما 12 مساء ويعاد مسلسل في بيتنا روبوت الساعه 5 صباحا، ويعرض أيضا مسلسل في بيتنا روبوت (2 ظهرا).