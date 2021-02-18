شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق المطرب محمد الحلو .. ونقابة الموسيقيين تنعى الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، وفاة محمود الحلو شقيق المطرب الكبير محمد الحلو، وكتبت نادية مصطفى على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك"، "تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيباً وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية العمومية وفاة الاستاذ محمود الحلو أخو الفنان المطرب الكبير محمد الحلو.. للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".



نادية مصطفى على فيس بوك 1

وفى وقت سابق، كشف الفنان محمد الحلو، عن كواليس غنائه تتر مسلسل " ليالى الحلمية"، حيث قال: "من أول ما سمعت الأغنية قررت أغنيها على طول وحسيت الأغنية بتتكلم عن الحارة الشعبية المصرية الشريفة كل كلمة فيها بتحمل معنى".

كما تحدث الحلو عن أغانى المهرجانات والمطربين الذين يقدمون هذا النوع من الغناء، حيث قال: "فى منهم بيغنى كويس وصوته حلو زى شاكوش هو كمان صوته مظبوط، بس أنصحه يوطى طبقة صوته شوية، أما عمر كمال صوته يعنى، وفى طبعا شيبة وعبد الباسط دى أصوات رائعة لما نتكلم عن الشعبى، هى معادلة عموما لازم يظبطوا الكلام اللى بيقدموه عشان الناس بتحبهم وأنا طبعا مع قرار هانى شاكر رغم إن القرار ده ظلم بعض الناس".

وعن الإنتاج الموسيقى أكد الحلو أن الإنتاج لم يعُد كما كان، مشيرا إلى أن المنتج أصبح يخشى من سرقة الأغنية بعد تسجيلها ونشرها على السوشيال ميديا ويضيع حقه قائلا: "السوشيال ميديا بوظت الإنتاج الموسيقى"، وبالعودة للماضى كشف الحلو أنه أول من غنى أغنية "أشكى لمين" وعندما سمعها الكينج محمد منير اتصل به وطلب منه أن يأخذ الأغنية ويغنيها على طريقتها، وبالفعل قدمها منير وكانت من أجمل أغانى الكينج، كما أشار الحلو إلى أنه أول من أطلق على منير الكينج، قائلا: "منير ملك فعلا فى منطقته، وهو فيها لوحده".