شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تعود للسوشيال ميديا بعد غياب بفوتوسيشن جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك متابعيها على موقع إنستجرام من خلال فوتوسيشن جديد لها، وذلك بعد غيابها لفترة عن وسائل التواصل الاجتماعى التى اعتادت على التفاعل من خلالها مع متابعيها مثلما ذكرت فى تعليقها على الصورة وكتبت: "اشتقتلكم كتير، وبعرف إنى صرلى مختفية كتير، بحبكم".



صورة لـ صبا مبارك

وكان آخر ظهور للنجمة الأردنية صبا مبارك عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام فى وقت سابق من شهر يناير الماضى وتحديداً بداية العام الجديد، حيث تميزت وقتها بإطلالة شتوية وحكمة كتبتها لمتابعيها، أكدت فيها أن كل شخص أجمل مما يتصور بعيون محبيه.





وقالت وقتها "إنت بتشوف شكلك بالمراية كل يوم ومع هيك غيرك بيشوف فيك أشياء مستحيل تشوفها بحالك، بيشوف لحظات بتكون عفوية.. لا تستغرب لما غيرك يحب فيك، أشياء ما بتتخيلها موجودة فيك، إنت أجمل مما تتصوّر بعيون الناس اللى بتحبك".



صبا مبارك فى صورة أخرى صبا مبارك فى صورة أخرى

من ناحية أخرى كانت الفنانة صبا مبارك حرصت على توجيه الشكر لكل القائمين على الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائى الذى أقيم نهاية العام الماضى، حيث خضعت لجلسة تصوير لها على هامش الدورة الأخيرة من فعاليات المهرجان الدولى، ظهرت فيها مرتدية فستان أسود أنيق، من تصميم المصمم الفرنسي ألكسندر فوتييه، ووجهت الشكر لإدارة المهرجان، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام".