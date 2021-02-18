شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد: سعيد بانتقاد أغنية "الحفلة" والفيصل هو عدم تقديم أى كلمة مسيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم محمد فؤاد خلال ندوة تكريمه باليوم السابع إنه فرحان جدا بالنقد الذي جاء علي أغنية "الحفلة"، قائلا، " متفجأتش بالنقد ده وسعيد به وكنت قايل للى حواليا أن ده هيحصل ومتتخضوش، كانوا فى حالة قلق وخضة من أننا نتعاون بالشكل ده مع شباب أغاني المهرجانات، وطبعا أكن لهم كل حب والاحترام وده كلام من قلبى مش كلام وخلاص الفيصل اللى بينى وبينهم هوعدم تقديم أي لفظ فيه إساءة للبلد أوللفن ".

وأضاف محمد فؤاد، " من سنوات جمعت فريق الأغنية في الأستوديو وأديتهم محاضرة في الكلام اللى أنا بقوله ده، قولتلهم مقدمين حاجة أنا لامس إن الناس هتحبها، بس أنا هقولكوا على حاجة، راعوا ربنا فى المجتمع، لو والدتك أو أختك تقدر تسمعها الكلام ده، المجتمع هيلفظك محدش هيشغل الأغنية ومحدش هيحبك، كان لسه طالع ساعتها أوكا وأورتيجا وبدأوا يعملوا حاجات لطيفة ويبعدوا عن الكلام المسف ممكن تكون الألفاظ جريئة فلاقوا نفسهم بيشتغلوا في أفراح كتير جدا وفى حفلات وبقوا موجودين وبقوا لطاف وفيهم حد أتجوز زميلة رائعة ومحترمة جدا، لكنى أصيبت بخضة وصدمة من كلام أغنية كان من ضمن كلاماتها كلام يسيئ للبنات مش هقول أسمه طبعا بس لازم البوليس يروح يقبض، وقلت له: أنت إزاى قولت الكلام ده على البنت المصرية