شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة فى أحدث ظهور له من داخل الجيم.. وجمهوره: عاش باشا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أمير كرارة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، صورة جديدة له، وهو داخل الجيم، وما إن نشر الصورة حتى انهالت عليه التعليقات من جانب متابعيه ممن أثنوا عليه، وقال أحد المعلقين "عاش باشا مصر"، مؤكدين أنهم فى انتظار مسلسله القادم "نسل الأغراب" الذى يقوم ببطولته مع النجم أحمد السقا فى أول تجربة درامية لهما معاً.



أمير كرارة

وكان الفنان أمير كرارة هنأ أسرة وصناع مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2021، متمنيا لهم النجاح والتوفيق، منذ ساعات قائلا: "مبروك لأخواتى الجامدين جدا.. وإن شاء الله تكسروا الدنيا كالعادة".

ونشر كرارة، البوستر الرسمى للمسلسل، صحبه بتعليق: "مبروك لأخواتى الجامدين جدا.. إن شاء الله تكسروا الدنيا كالعادة، بيتر ميمى، حسين عسر، تامر مرسى، حسام شوقى، فتحى إسماعيل، هانى سرحان، أحمد حمدى، محمد الدالى، أحمد فايز، خيرى سالم وابو غزاله، النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجم الكبير أحمد مكى.. مبروك يا رجالة (الاختيار)".

وسبق ونشر تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، بوستر جديد لمسلسل الاختيار 2، الذى يقوم ببطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

وظهر عبد العزيز ومكى جنباً إلى جنب فى الصورة التى خطفت الأنظار للنجمين، وكتب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة قائلاً "الاختيار 2، رمضان 2021 إن شاء الله".