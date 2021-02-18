شكرا لقرائتكم خبر عن "عيونه لما قابلونى" لرامى صبرى تتخطى 2 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المطرب رامى صبرى بوصول أغنيته "عيونه لما قابلونى"، التى أصدرها خلال الاحتفال بعيد الحب، إلى 2 مليون مشاهدة فى أقل من أسبوع، حيث طرحها يوم 12 فبراير قبل الاحتفال بعيد الحب بيومين، وكتب رامى صبرى على صفحته بموقع "فيس بوك": "عيونه لما قابلونى تتخطى 2 مليون مشاهدة وترند يوتيوب ويوتيوب ميوزك وجميع تطبيقات الوطن العربى".



رامى صبرى على فيس بوك

وفى وقت سابق، أطلق رامى صبرى عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعدد من المنصات الإلكترونية أغنيته الجديدة "عيونه لما قابلونى" على طريقة السينجل احتفالاً بعيد الحب.



رامى صبرى يحتفل بالاغنية الجديدة

وعلق "صبري" على أغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب: "إهداء لكل جمهوري في مصر والعالم العربي اسمعوا أغنية عيد الحب عيونه لما قابلوني على القناة الرسمية على يوتيوب".

والأغنية كتبها الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم، ويقدمها رامي صبري احتفالا مع جمهوره بعيد الحب.

وكان آخر أعمال الشاعر محمد عاطف أغنية "فجأة افترقنا" للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، وهى من ألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف، أغنية "محتاج سنة"، التى طرحها المطرب أحمد جمال، وحققت نجاحا كبيرا، وهى ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى.

يذكر أن النجم رامي صبري حقق نجاحا خلال الفترة الماضية بعد طرحه أغنيات سينجل مثل "خليني أشوفك تاني وخطيرة وشطبنا" بالإضافة إلى تتر مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضي باسم "غريب الحب" و"مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسي" الذي عرض مؤخرا.