شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر فى رسالة للجمهور قبل عرض الحلقة الأخيرة من لؤلؤ: استنوا المفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير يحققه مسلسل لؤلؤ منذ عرض أولى حلقاته حتى اليوم الذى سيشهد الحلقة الأخيرة، وهو الأمر الذى دفع الفنان أحمد زاهر للترويج للحلقة عبر حسابه على إنستجرام وكتب تساؤل لمتابعيه: "النهاردة آخر حلقات مسلسل لؤلؤ يا ترى لؤلؤ وطارق هايرجعوا لبعض ولا خلاص خلصت كده يا ترى إيه اللى هايحصل؟ انتظروا مفاجأة الحلقة الأخيرة هاتوحشونا يا أجمل جمهور".



احمد زاهر ومى عمر

من ناحية أخرى استطاع مسلسل "لؤلؤ" تصدر قوائم البحث فى جوجل مصر خلال فترة عرضه حتى الآن، فضلا عن تصدره قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، ما يؤكد نجاحه المستمر.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، نيرمين الفقى، إدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، وملك زاهر، وهدير عبدالناصر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، وأشرف على الإخراج والتأليف محمد سامى.

وحقق مسلسل "لؤلؤ" نجاحاً كبيراً خلال الحلقات الماضية بالتحديد بعدما ازدادت سخونة أحداثه بصورة كبيرة، خاصة بعدما انكشفت مؤامرة بودا ومروة صديقة لؤلؤ، ثم معرفة لؤلؤ لتدبر خطة من أجل الانتقام من كل من حاول إيذائها عبر الاتفاق مع مجدى هلال على محاولة قتلها.

وبعدها زادت حدة الحلقات أكثر مع ظهور مؤامرات عديدة ضدها، بدأت فى كشفها واحدة تلو الأخرى، كما خدعت بودا وحاولت الإيقاع بمروة من أجل جعلهما يقتلان بعضهما، ومن المفترض أن تجاوب الحلقة الأخيرة عن أمور عديدة ينتظرها عشاق وجمهور المسلسل.