شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تستمتع بالشتاء بوصلة هزار مع كلبها: "خناقة السودانى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة أنغام عن استمتاعها بقضاء وقتها وسط برودة الجو من خلال وصلة هزار مع كلبها نشرتها عبر حسابها على موقع انستجرام، تحت شعار "خناقة السودانى"، وذلك خلال موقف طريف سلطت الضوء عليه أثناء محاولة الكلب أكل السودانى منها وبدورها تحاول تهدئته وإطعامه أثناء ضحكها بشدة على إصراره ليأكل السودانى.



انغام

من ناحية أخرى شاركت النجمة أنغام، في حملة " 100 مليون صحة" ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، ونشرت انغام أمس الأربعاء على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إعلان الأغنية التي تشارك فيه بصوتها، وعلقت قائلة: " وزارة الصحة و السكان حملة ١٠٠ مليون صحة.. مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية".



انغام

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن اجمالى عدد المستفيدين من خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بلغ 90 مليون مواطن بواقع 102 مليون زيارة للحصول على الخدمات الطبية.

وقالت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الزيارات على طلب خدمات المبادرات الرئاسية يوضح استهدافها لجميع فئات المجتمع وضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات.



انغام والكلب

من ناحية أخرى عبرت النجمة أنغام مؤخراً عن حبها الكبير لأغنية النجم محمد ثروت "يا مستعجل فراقى" وأثنت على ألحان صديقها رحيم، قائلة: "الله الله إيه الجمال والروعة دي يا بختك يا رحيم لحنت للصوت العظيم استاذنا محمد ثروت".