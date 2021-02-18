شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ هشام جمال على" فى بيتنا روبوت " : مسلسل كوميدى جميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت النجمة دنيا سمير غانم، إعجابها الشديد بمسلسل "فى بيتنا روبوت" الذى يعرض حاليا عبر شبكة قنوات CBC، مؤكدة أنه من أجمل المسلسلات الكوميدى التى شاهدتها، مشيرا إلى فريق عمل المسلسل مجتهدين بطريقة غير عادية.



دنيا سمير مع هشام جمال

ونشرت دنيا، بوستر المسلسل، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "من أجمل المسلسلات الكوميدى اللى شفتها وفريق عمل كله بلا استثناء شاطرين ومشرفين ومجتهدين بطريقة غير عادية ما شاء الله"، مضيفة: "برشح فى بيتنا روبوت، لأى حد عايز يتفرج على عمل كوميدى متكامل مظبوط فيه مجهود بيحترم الجمهور، برافو بجد هشام جمال، عمرو وهبة، ليلى زاهر، شيماء سيف ومحمد أوتاكا".



دنيا سمير

وفى بوست آخر، هنأت دنيا الممثل هشام جمال، بطل المسلسل، معلقة على صورة معه: "ألف مبروك من قلبى يا هشام، على المسلسل الحلو جدا ده، اللى انت مثلت فيه ومحدش حس إنك أول مرة تمثل ما شاء الله، لإنى اتعودت أتفاجأ من مواهبك المتعددة وأنبهر بأفكارك اللى دايما مميزة ما شاء الله من سنة 2011".

وأضافت دنيا: "ألف مبروك لأنك كمنتج قدمت لنا عمل محترم وكنت حريص إنك تدى فرصة لكل حد حواليك إنه يطلع أحسن ما عنده، وتشوف بعينك وجوه جديدة أمتعتنا وحسينا إنهم قريبين مننا ومن بيوتنا المصرية، وكنت شايف كل حد فى دوره مظبوط ولايق عليه.. فخورة بيك جدا جدا وبكل الناس اللى شاركت فى المسلسل".



دنيا سمير غانم

مسلسل فى بيتنا روبوت، بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى وإخراج وليد الحلفاوى.

وتدور أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت، فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذى يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف" اللذان يساعداه هو وزوجته سارة والتى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.