شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تكشف تعرضها لسكتة دماغية ونوبة قلبية عام 2018 بسبب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية ديمى لوفاتو برومو الفيلم الوثائقى Dancing with the Devil على يوتيوب، والذى تتحدث فيه عن العواقب التى تعرضت لها بسبب جرعة زائدة شبه مميتة من المخدرات فى يوليو 2018، قائلة: "لا يمكننى قيادة السيارة حتى الآن لأن لدى نقاط عمياء فى بصرى، وواجهت صعوبة فى القراءة لفترة طويلة.. ذلك أخذ منى شهرين لأتمكن من القراءة مجدداً".

ووفق ما نقلت شبكة CNN فإن "تلف الدماغ" الذى عانت منه ديمى لوفاتو فى ذلك الوقت لا يزال يؤثر عليها حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى أنها تعرضت إلى ثلاث سكتات دماغية ونوبة قلبية وكانت على وشك الموت، مضيفة: "يبدو أن ما حدث كان جزء من الدروس التى على أن أتعلمها".



ديمى لوفاتو



النجمة العالمية

وعن هذه الأزمة التى مرت بها فى حياتها، قالت: "كانت رحلة مؤلمة وأحيانا أشعر بالحزن عندما أفكر فى الألم الذى كان على أن أتحمله للتغلب على كل هذا، لكننى لست نادمة على أى شىء".



جانب من الفيلم

ومن المقرر أن يتم إطلاق أول حلقتين من الفيلم الوثائقى "الرقص مع الشيطان" على YouTube فى 23 مارس، حيث ستتحدث ديمى لوفاتو عن معاناتها من الإدمان واضطرابات الأكل، وعن سبب وصولها إلى هذه النقطة.

واستطاعت النجمة العالمية ديمى لوفاتو أن تحقق شهرة مذهلة منذ مرحلة الطفولة، وذلك بتقديمها عددًا من الأعمال الناجحة لتتحول واحدة من أهم نجمات ديزنى ثم ركزت على حياتها المهنية فى عالم الموسيقى منذ أيام ديزنى، حتى أصبحت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا رائدة فى مجال الموسيقى.

ويبدو أن ديمى لوفاتو قررت أن تأخذ خطوة جديدة متطرقه لعالم صناعة الموضة، وكشفت النجمة الشهيرة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" بـ look جديد خطف الأضواء، حيث ظهرت بشعر قصير باللون الوردى إضافة إلى اختيارها أن ترتدى ملابس تحمل توقيع دار أزياء "Balenciaga" وهو واحد من أهم دور الأزياء المفضلة لدى أهم و أشهر نجوم العالم مثل كيم كاردشيان وإيما واتسون وكاردى بى وغيرهن.